Radiografía de Javier Utrilla, el cura de extrema derecha que ofreció el discurso en la Almudena

La marcha neonazi del sábado pasado pasaría mas o menos desapercibida sino fuera por un hecho que hizo saltar todas las alarmas, por lo menos en algunos sectores sociales y en el Congreso Judío Europeo, en Israel, Alemania o Rusia. Fue el momento en que los asistentes corearon canciones fascistas, realizaron gestos fascistas y pronunciaron un incendiario discurso pro-nazi marcadamente antisemita: “Es nuestra suprema obligación luchar por España, luchar por Europa, ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo siempre va ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío […] El judío es el culpable y la División Azul lucho por ello”.

About 300 Neo-Nazis marched through Madrid to pay tribute to the Blue Division, the Spanish volunteers who fought alongside the Nazis in WWII.



