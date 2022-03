El genocidio armenio: asesinatos, torturas y horribles crímenes contra un pueblo indefenso

Artículo de José Miguel Gándara - aldescubierto.org

Etimológicamente, la palabra «armenio» tiene su origen en el latín «Armenīus» que significa lo mismo que en el idioma castellano. Sin embargo el vocablo Armenia, que en armenio se escribe «Hayastan» ,deriva de dos nombres persas: Armanestãn y Arman.

El pueblo armenio originariamente perteneció a la región del Oriente Próximo y su lengua es el armenio, que se enraíza dentro de las lenguas denominadas indoeuropeas, siendo la lengua armenia considerada una rama independiente del resto y única en el contexto euroasiático.

Desde hace siglos, el pueblo armenio ha ocupado el territorio que se extiende desde el Cáucaso hasta la península de Anatolia.

En el año 301 d.C, Armenia se erigió en el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como la religión oficial del estado, algo que, unido a su peculiar cultura, influida tanto por Asia como por Europa, les confirió una singularidad y una originalidad que les distinguió desde un principio de los pueblos vecinos.

Ni que decir tiene que la meseta armenia ha estado habitada desde tiempos prehistóricos y e inmemoriales. Los armenios convivieron en torno al bíblico monte Ararat, en el que según los textos judeocristianos se estableció el Arca de Noé una vez que las torrenciales lluvias del Diluvio cesaron por fin. En torno a estos elementos naturales y legendarios los armenios cimentaron sus raíces, arquetipos y mitos fundantes.

Entre los años 1894 a 1896 se produjeron las primeras matanzas del Imperio Otomano contra la población armenia. Estas tuvieron lugar durante el gobierno de Abdul Hamid (1876-1909), que fue el último de los sultanes que gobernaron el Estado Turco. El conflicto que dio origen a estas masacres surgió en el verano de 1894 en la inhóspita región de Sasun en el sur de Armenia.

El gobierno turco buscó la primera excusa que tuvo a su alcance, en este caso la fuerte resistencia que los armenios estaban ofreciendo a la invasión kurda que habría ordenado el saqueo de todas las aldeas armenias, por muy angostas y alpinas que fueran sus ubicaciones geográficas.

A principios de 1894 se produjo una rebelión contra la creciente represión que venían sufriendo, la llamada insurrección de Sasun, un cantón que reunía a unos 100 pueblos, y estaba vinculado políticamente con el distrito de Sirt en la provincia del mismo nombre.

El 15 de agosto de ese mismo año, aproximadamente unos doscientos milicianos armenios depusieron sus armas y se rindieron ante la promesa de ser perdonados, en esta ocasión por los combatientes kurdos. Pero el resultado no pudo ser más trágico, puesto que fueron fusilados en la localidad de Semal.

Hubo más insurrecciones armenias como la de Zeitun, una zona en la que también se vieron obligados a tomar las armas con el fin de defenderse de los abusos de los que venían siendo víctimas los armenios.

El 6 de enero de 1896, un mes antes de que terminaran las hostilidades, el cónsul británico Henry Barnham elaboró un informe en el que calculaba las pérdidas otomanas en número de 5 o 10 mil bajas, mientras que entre los armenios unas 6 mil personas murieron en los combates.

Camina por las avenidas jubilosas y no permitas que los contentos vean en tus ojos aquella imagen de cadáveres y ceniza. Dispensa al pasante, sea un buen hombre o un criminal. Porque el dolor armenio emerge en la faz de tus ojos. Mientras caminas a través del cruce-de-caminos del júbilo, no permitas que una mota de contento o una lágrima manchen la majestuosidad del dolor. Porque para los derrotados las lágrimas son cobardía y para los victoriosos, la sonrisa es frívola, una arruga. Mujer armenia, con velos oscureciéndote como la muerte. Tú, hombre joven con angustia nativa corriendo por tu rostro, camina calle abajo sin furia ni odio y exclama: qué día brillante, que sarcástico cavador de tumbas… qué turba, qué danzas, que alegría y cuántas fiestas por todas partes…

Todo comenzó en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, en el intervalo de los años 1915 a 1918. El gobierno turco, amparado en la cortina de humo y metralla que suponía la Gran Guerra, inicia la primera de las persecuciones del pueblo armenio. El día 24 de abril de 1915 las autoridades otomanas detienen a cientos de intelectuales armenios en Constantinopla, la actual Estambul. En los días siguientes la operación se extiende a otras ciudades y la cifra de detenidos asciende a entre 600 y 800.

La mayoría de los detenidos son deportados y mueren por el camino o, según algunas fuentes, son ejecutadas las personalidades más notables del pueblo armenio haciendo uso de un argumento falaz y espúreo. Según éstos, los armenios habrían sido una especie de quinta columna que contribuyó decisivamente a la victoria de los rusos en Sarikamish, en la guerra del Cáucaso (diciembre 1914 – enero 1915). Este supondría un simple prolegómeno de lo que ocurriría a lo largo de estos años.

No contentos con esto, la minoría armenia en su conjunto fue declarada non grata y sujeta a deportaciones, expropiaciones, secuestros, torturas y muerte. La gran mayoría de ellos fueron expulsados de Armenia y de Anatolia y conducidos hasta el desierto sirio donde murieron de sed e inanición.

Los eslabones más débiles de la población fueron cruelmente violentados y despellejados para su posterior exposición pública a modo de trofeos de guerra. Los crímenes incluyeron también las quemas masivas, uso de intoxicación por sustancias psicotrópicas y venenos, ahogamientos, inoculación de enfermedades infecciosas, etc.

Por supuesto, una vez liquidados en masa, sus bienes fueron saqueados en beneficio del Imperio Otomano y de la soldadesca en general, ávida no sólo de sangre sino de todo tipo de rapiña.

En la actualidad, el gobierno de la República de Turquía nunca se atrevió a negar que las masacres contra los armenios tuvieran lugar pero paradójicamente no admite que se tratara de un «genocidio» (aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos), sino que a lo largo del tiempo lo que ha sostenido es que los asesinatos no fueron el resultado de un plan sistemático al modo de la Shoá o el Holocausto judío dispuesto por el Estado otomano de aquel momento.

Por contra, la hipótesis difundida por el «otomanismo» es que las masacres se debieron a luchas interétnicas, culturales y tribales en medio del confuso y de por sí, alterado contexto de la Primera Guerra Mundial.

En el curso del mes de junio de 1915, empeoró el terror sufrido en mayo. Numerosos armenios que habían sido detenidos y luego liberados, fueron de nuevo detenidos al mismo tiempo que otros cientos. En el curso de las semanas siguientes, casi todos los hombres de cierta importancia fueron arrojados a la prisión, por lo menos temporalmente. Casi todos fueron torturados. El profesor Ludelyan, uno de los enseñantes del Euphrates College, a quien escondí durante algunas semanas en el granero del consulado, me contó que había sido golpeado a bastonazos por el propio gobernador de Harput. Me describió asimismo las torturas infringidas a otros. La mayoría fueron golpeados de un modo u otro. Unos recibieron bastonazos, otros flagelados con la espalda desnuda, a otros les arrancaron las uñas, y no faltaron a quienes, como el profesor Tenekedyian, les fueron arrancados la cabellera, el bigote y la barba. A lo largo de muchas horas les dejaron sin alimentación, con los brazos atados. Todos fueron sometidos a crueles sufrimientos. Y los que fueron liberados, solo escaparon a su suerte por poco tiempo.

Al hilo del reconocimiento o no reconocimiento, resulta cuando menos curioso el hecho de que hasta el año 2021 tan sólo una treintena de países han reconocido el genicidio armenio, algo que puede dar una idea del tremendo poder de presión mediática, geoestratégica y política que Turquía y sus aliados han ejercido en las últimas décadas para que estos terribles hechos no se admitan como un genocidio en toda regla.

Tras la amarga derrota en la guerra ruso-turca de 1887-1888, el Imperio Otomano se vio en la tesitura de tener que aceptar las condiciones impuestas por el conocido Tratado de San Estefano, mediante el cual se concedía la independencia a países de su entorno como Rumanía, Serbia y Montenegro.

Por otra parte, Turquía quería evitar a toda costa cualquier posibilidad de que se constituyera un estado armenio, que previsiblemente sería favorable a Rusia, su gran enemigo en aquellos momentos.

Los armenios, mientras tanto, comenzaron a organizarse por toda Europa y fundaron organizaciones políticas como la Federación Revolucionaria Armenia (Dashnak), en Tiflis, en 1890; o el Partido Hunchak, en Ginebra, en 1887.

Ninguno de estos esfuerzos de organización política le sirvió demasiado al pueblo armenio en cuanto a la consecución de un estado independiente, ya que el 24 de julio de 1908 un golpe de estado comandado por la oficialidad del Tercer Ejército Otomano derrocaba al Sultán Abdul Hamid II, conocido por ser el principal responsable de las masacres hamidianas mencionadas anteriormente donde miles de armenios fueron asesinados.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los Jóvenes turcos se decantaron por las llamadas Potencias Centrales, Alemania y el Imperio Austro-Húngaro. Esta toma de partido tiene una explicación de índole estratégica, ya que éstos estaban convencidos de la rápida victoria de tales potencias y que, por tanto, el Imperio Otomano recobraría su antiguo esplendor, un vasto territorio en el que ninguna minoría, ya fuera cristiana, ortodoxa o de cualquier otra denominación que no fuera la estrictamente islámica, no tendría lugar o cabida.

Por último y, en líneas generales, las pretensiones políticas e ideológicas de los Jovenes Turcos fueron relativamente loables y presumiblemente buenas para el conjunto del país, pero una vez ocupado el poder, se revelaron como una organización ultranacionalista, otomanista a sangre y fuego y con tintes claramente xenófobos y supremacistas.

De todo esto se podría deducir que su alianza con las potencias centrales, tanto con Austria-Hungría como con Alemania, naciones en las que ya se estaban prefigurando ciertos proto-fascismos de carácter fuertemente nacionalista, no significó en absoluto ni una sorpresa, y mucho menos una casualidad, sino más bien una causalidad histórica muy llamativa.

Mehmett Tallat Pasha nació en Edirne, Turquía, el 1 de septiembre de 1874, fue uno de los más eminentes miembros del movimiento de los Jóvenes Turcos y uno de los principales mandatarios del Imperio Otomano entre 1913 y 1918, siendo así mismo, responsable y organizador directo del genocidio armenio.

Estos serían los eventos más importantes de su biografía, pero para un mejor conocimiento del personaje es necesario desarrollar cada uno de sus hitos biográficos y el contexto histórico en el que se produjeron.

Una vez derrocado el Sultán Hamid, se unió al Comité de Unión y Progreso (CUP) y se destacó como líder en la citada organización secreta. Su profesión, la de telegrafista, le dio la posibilidad de tener un fácil acceso a la mayor parte de los medios de comunicación de aquel momento, máxime cuando le otorgan el puesto de Jefe de Correos y Telégrafos en Salónica, Grecia, circunstancia que le colocó en el centro del huracán de la conspiración revolucionaria turca.

Tras la Revolución de los Jóvenes Turcos de 1908, Talaat llegó a ser una de las figuras políticas con más influencia y ascendencia del Imperio Otomano.

En 1909 fue nombrado Ministro del Interior y más tarde Ministro de Correos. Tres años después, en 1912 era secretario general de la CUP, que al año siguiente tomaría el poder absoluto en el Imperio Otomano con un golpe de estado y el establecimiento del llamado Triunvirato de los Jóvenes Turcos, con Talaat como Ministro del Interior, Enver Pasha como Ministro de Guerra y Jemal como Ministro de Marina.

A Djemal Bey, Delegado en Adana: El deber de todos es efectuar en las líneas más amplias posibles la realización del noble proyecto de borrar de la existencia los elementos bien conocidos que durante siglos han sido la barrera para el progreso de la civilización del imperio. Debemos, por tanto, asumir toda la responsabilidad, comprometiéndonos a esta acción pase lo que pase, y recordando siempre cuán grande es el sacrificio que ha hecho el Gobierno al entrar en la Guerra Mundial. Debemos trabajar para que los medios utilizados conduzcan al fin deseado. En nuestro despacho del 18 de febrero, anunciábamos que el Djemiet ha decidido desarraigar y aniquilar a las diferentes fuerzas que durante siglos han sido un estorbo; para ello se ve obligado a recurrir a métodos muy sangrientos. Ciertamente, la contemplación de estos métodos nos horrorizó, pero Djemiet no vio otra forma de asegurar la estabilidad de su trabajo. Ali Riza [Nota: el delegado del comité en Alepo] nos criticó duramente y nos instó a que fuéramos misericordiosos; tal simplicidad es nada menos que estupidez. Encontraremos un lugar para todos aquellos que no cooperarán con nosotros, un lugar que retorcerá sus delicadas fibras sensibles. Una vez más, permítanme recordarles la cuestión de la propiedad dejada. Esto es muy importante. Vigilad su distribución con vigilancia; examinar siempre las cuentas y el uso que se ha hecho de los ingresos».

Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, Talaat se mostró partidario de concurrir a la guerra junto a las potencias aliadas, pero parece ser que la influencia que sobre él ejercía el Ministro de la Guerra Ismail Enver Pasa, cambió de opinión y finalmente el Imperio Otomano entró en la guerra al lado de Alemania.

Pero lo más destacable de su extensa biografía es que en su calidad de Ministro del Interior, Talaat se convirtió en el principal responsable de la deportación primero y, posteriores masacres después, de los armenios de todo el territorio de la actual Turquía, excepto Constantinopla y Esmirna, teniendo su física y terrible expresión en las conocidas como «caravanas de la muerte».

En 1917, Talaat fue designado como «gran visir» aunque dimitió de ese mismo nombramiento el 14 de octubre de 1918, muy poco tiempo antes de la rendición de los turcos ante los aliados y el armisticio de Mudros (armisticio alcanzado entre el imperio otomano y los aliados a finales de la Primera Guerra Mundial).

En el mes de noviembre de ese mismo año tomó la decisión de exiliarse en Alemania, país que le dio cobijo, teniendo un final muy apropiado para el carácter de sátrapa cruel que demostraría durante el genocidio armenio, ya que el 15 de marzo de 1921 y en Berlín, fue asesinado por un armenio de nombre Soghomon Tehlirian, revolucionario armenio que asesinó a Talat, el antiguo Gran Visir del Imperio Otomano. El asesinato fue parte de la operación Némesis, un plan de venganza por el Genocidio armenio, que lo consideraba el culpable y prácticamente ejecutor de la masacre sufrida por su aldea nativa.

Hoy por hoy y, después de tantos años, Tehlirian es considerado como un héroe nacional por el pueblo armenio.

Talaat recibió sepultura en el cementerio turco de Berlín. Años más tarde sus restos fueron trasladados a Estambul e inhumados en el cementerio contiguo al Monumento de la Libertad de la capital turca.

La entrevista tuvo lugar dos días después. Sucedió que desde la última vez que visité a Talaat , me había afeitado la barba.



Apenas llegué a la presencia del fornido ministro, comenzó a hablar con su habitual tono burlón: » Ha vuelto a ser un hombre joven», dijo, «tan joven que ya no puedo ir a usted a pedirle consejos». «He afeitado mi barba porque se había puesto muy gris», repliqué, «se volvió gris por el trato que dan a los armenios»



Después de este intercambio de cumplidos, entramos en el asunto. «Le he pedido que venga hoy» , arrancó Talaat, «para que pueda explicarle nuestra posición sobre todo el tema armenio. Nuestras objeciones a los armenios se fundan en tres aspectos distintos. El primero es que se han enriquecido a costa de los turcos. El segundo es que se han propuesto imponerse a nosotros y establecer un Estado separado. En tercer lugar, han apoyado abiertamente a nuestros enemigos. Prestaron asistencia a los rusos en el Cáucaso y sus actuaciones explican en gran medida nuestro fracaso allí. Por eso hemos llegado a la irrevocable decisión de que les privaremos de todo poder antes de que acabe la guerra.



El odio entre turcos y armenios es ahora tan intenso , que hemos decidido acabar con ellos. Si no lo hacemos, prepararán su venganza

Henry Morgenthau, Embajador de los Estados Unidos, visita a Talaat Pachá (Agosto de 1915)