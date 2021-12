La explotación laboral de firmas como Zara queda al descubierto una vez más

En el estado de Karnataka, al suroeste de India, se encuentra uno de los principales núcleos del sector de la confección textil de India. Allí trabajan en durísimas condiciones cientos de miles de trabajadores que producen ropa para grandes marcas del sector, como Nike, Zara, Puma o H&M, que se aprovechan de la pobreza para explotar a los trabajadores. Eso si, lo hacen indirectamente, a través de subcontratas.

La mayoría de estos trabajadores cobran el salario mínimo estipulado, unos 55 euros al mes por maratonianas jornadas cosiendo la ropa que después viaja en cargueros a occidente. E incluso a veces ni se cobra dicho ínfimo salario: más de 400.000 empleados de estas fábricas aseguran no haber recibido el salario mínimo legal del estado desde abril de 2020. Así lo aseguran desde Worker Rights Consortium (WRC), una organización independiente que vela por los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La cantidad total estimada de salarios impagados hasta ahora supera los 44 millones de euros.

El diario británico The Guardian ha publicado un artículo de investigación donde se hacen eco de los duros testimonios de las empleadas: "una trabajadora dijo que solo ganaba aproximadamente la mitad de lo que necesitaba para cubrir los costos de vida básicos, como la comida y el alquiler".

Si hubiéramos obtenido el aumento salarial el año pasado, podríamos haber comido verduras al menos algunas veces al mes. A lo largo de este año, solo he alimentado a mi familia con arroz ... Intenté hablar con los que llevan la administración de la fábrica, pero me dijeron: ‘esto es lo que pagamos por trabajar aquí. Si no te gusta, puedes irte - empleada del sector textil indio en declaraciones a The Guardian.