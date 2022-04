Lezo Urreiztieta, contrabandista de la utopía

Lezo de Urreiztieta Rekalde hubiera sido el protagonista de una serie de Netflix de haber nacido en New York, en vez de nacer en Santurtzi, y sin duda su nombre sería recordado en calles y avenidas no solo por los servicios prestados a su país, si no por sus arriesgadas misiones humanitarias y por haber luchado por la libertad con todas sus fuerzas. Su vida, que comenzó un 16 de octubre de 1907, no es fácil de resumir, y la misma wikipedia dice que “estuvo llena de habilidad, aventura y curiosidad”, además de subrayar que Lezo fue “marinero, patriota, guardia de fronteras y contrabandista”.

Angelo Nero 10:36 07/04/22