La crisis climática es una historia de crimen

Este artículo se publicó originalmente en The Guardian, y se vuelve a publicar aquí como parte de Covering Climate Now, una colaboración periodística global que fortalece la cobertura de la historia climática y de la que EULIXE forma parte

Los habitantes de la Tierra viven en la escena de un crimen

Este crimen ha estado ocurriendo durante décadas. Vemos sus efectos en el terrible calor y los incendios forestales que se desarrollan este verano en el oeste de Estados Unidos; en las mega-tormentas que fueron tan numerosas en 2020 que los científicos se quedaron sin nombres para ellas; en las proyecciones globales de que el nivel del mar aumentará al menos 6 metros. Nuestra única esperanza es frenar este ascenso inexorable para que nuestros hijos encuentren alguna forma de afrontarlo.

Este crimen ha desplazado o matado a un número incalculable de personas en todo el mundo, ha causado daños económicos incontables por valor de miles de millones de dólares y ha devastado ecosistemas vitales y la vida silvestre.

Ha afectado de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas de todo el mundo, desde agricultores en la costa de Bangladesh, donde los mares en rápido aumento salan el suelo y reducen drásticamente la producción de arroz, hasta residentes de bajos ingresos de Houston, Chicago y otras ciudades, cuyos vecindarios sufren temperaturas más altas. que las áreas prósperas de la ciudad.



Este crimen amenaza sobre todo a los jóvenes de hoy y pone en tela de juicio la supervivencia misma de la civilización. Y, sin embargo, los criminales responsables de esta devastación siguen prófugos. De hecho, continúan perpetrando su crimen e incluso ganan dinero con él, entre otras cosas porque su crimen sigue siendo desconocido para la mayoría del público.



Es suficiente para hacer que te hierva la sangre, especialmente si eres padre. Mi hija acaba de cumplir 16 años y he estado pensando en el lugar más seguro donde puede pasar su vida adulta desde que era un bebé y comencé a escribir sobre la adaptación al cambio climático. Los cielos anaranjados que cubren su ciudad natal de San Francisco después de los incendios forestales récord del verano pasado fueron una señal desgarradora y exasperante de que California no será ese refugio seguro.

El crimen en cuestión son los 40 años de mentira de la industria de los combustibles fósiles sobre el cambio climático. Posiblemente el engaño corporativo más importante de la historia, las mentiras de la industria han tenido el efecto de embotar la conciencia pública y la acción gubernamental contra lo que los científicos dicen que ahora es una emergencia climática en toda regla.

Como candidato en 2020, Joe Biden dijo que apoyaría los esfuerzos para procesar a los gigantes petroleros por sus mentiras. Queda por ver si mantendrá esa promesa. Los periodistas han dedicado años a documentar las pruebas de la escena del crimen. Luego, en 2015, Los Angeles Times, Inside Climate News y la Escuela de Periodismo de Columbia abrieron el caso al rastrear el vínculo del crimen con ExxonMobil, entonces la compañía petrolera más grande del mundo.



Los registros internos mostraron que a fines de la década de 1970, los propios científicos de Exxon informaban a sus altos ejecutivos de que el calentamiento global provocado por el hombre era real, potencialmente catastrófico y causado principalmente por la quema de combustibles fósiles. Los activistas climáticos aprovecharon las revelaciones y lanzaron el hashtag #ExxonKnew.



Investigaciones posteriores encontraron que Chevron, Shell, BP y otros gigantes petroleros también sabían que sus productos amenazaban con hacer inhabitable el clima de la tierra. En resumen, no era solo que Exxon lo supiera. Todos lo sabían. Y todos optaron por mentir al respecto.



A partir de la década de 1990, las compañías petroleras gastaron millones y millones de dólares en campañas de relaciones públicas para confundir a la prensa, el público y los legisladores sobre los peligros que representa la quema de combustibles fósiles. Su objetivo era “reposicionar el calentamiento global como teoría, no como hecho”, decía un documento de planificación. Los grupos de fachada y los políticos amigos difunden las mentiras de las empresas. Los medios de comunicación, especialmente en los Estados Unidos, se tragaron y regurgitaron esas mentiras a un público desprevenido.

La humanidad, en última instancia, desperdició décadas preciosas discutiendo sobre si el calentamiento global era real en lugar de desactivar la amenaza. En lugar de iniciar una transición a las energías renovables, aumentó el consumo de combustibles fósiles. Más de la mitad del total de gases de efecto invernadero que ahora sobrecalientan el planeta se emitieron después de 1990, después de que Exxon y otros gigantes de los combustibles fósiles supieran en privado qué estragos estaban sembrando.



Exxon “podría haber terminado con el pretendido debate sobre el cambio climático ya en la década de 1980”, escribió más tarde el autor y activista Bill McKibben. “Cuando científicos como Jim Hansen de la NASA despertaron por primera vez la conciencia pública sobre el cambio climático [en 1988], piensen en lo que hubiera sucedido si el director ejecutivo de Exxon también hubiera ido al Congreso y hubiera dicho que sus esfuerzos científicos internos mostraban [ed] precisamente lo mismo cosa."



Si bien es posible que algunos bolsillos del público estadounidense ya conozcan el crimen de las grandes petroleras, es casi seguro que la gran mayoría de sus víctimas no. ¿Cómo pudo suceder esto? El historial de mentiras de las grandes petroleras nunca se convirtió en parte de la narrativa pública sobre el cambio climático, en gran parte porque la mayoría de los medios de comunicación no lo incorporaron en su cobertura continua del cambio climático.



Las revelaciones iniciales de Exxon Knew en 2015 recibieron relativamente poca cobertura de seguimiento más allá de los medios que las publicaron. La televisión, que incluso en la era de Internet sigue siendo la principal fuente de noticias para la mayoría de las personas, ignoró las revelaciones por completo. Hubo algunas historias en la prensa empresarial y en los medios independientes, especialmente años después, cuando el estado de Nueva York y otros gobiernos locales comenzaron a demandar a las compañías petroleras por daños y perjuicios. Pero los medios en su conjunto parecen haber olvidado que las mentiras climáticas de las grandes petroleras alguna vez sucedieron.



Ya es hora de corregir estos errores. Hasta la fecha, las compañías petroleras, los ejecutivos a cargo de ellas, los propagandistas que han empleado y los políticos que han financiado han escapado en gran medida a la culpa, y mucho menos han tenido que pagar, ya sea a través de sanciones económicas o penas de prisión, por el inmenso daño. Los medios de comunicación también le deben al público una disculpa por manejar mal esta historia, junto con el compromiso de hacer una cobertura mucho más nítida en el futuro.



La humanidad no puede recuperar los 40 años perdidos por las mentiras climáticas de las grandes petroleras. Ahora es más que urgente que los países ricos y pobres abandonen los combustibles fósiles en favor de la energía renovable y otras prácticas climáticamente inteligentes. Igualmente crucial, debemos fortalecer a nuestras comunidades contra los temibles impactos climáticos que, debido a nuestras décadas de retraso, ya no pueden evitarse.



Todo esto costará dinero, mucho. Los gobiernos del mundo discutirán a partir de ahora durante la cumbre climática decisiva de la ONU en noviembre sobre quién paga cuánto. Restaurar las mentiras de las grandes petroleras al lugar que les corresponde en el corazón de la historia climática ofrecería una respuesta a ese acertijo, uno sobre el que Joe Biden debería ser presionado: las grandes petroleras lo sabían, ¿no deberían pagar las grandes petroleras?





Mark Hertsgaard es autor de libros que incluyen HOT y Earth Odyssey y es cofundador y director ejecutivo de Covering Climate Now, una colaboración global de medios de comunicación que fortalecen la cobertura de la historia climática.