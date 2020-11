Proud Boys: la peligrosa ultraderecha estadounidense «solo para hombres»

Artículo original de Contrainformacion.es

Varios de sus miembros han sido afiliados a la supremacía blanca, y los Proud Boys han sido descritos por las organizaciones de inteligencia de EE.UU. como «un peligroso grupo de supremacía blanca». El grupo se originó en la revista de extrema derecha Taki’s Magazine en 2016 bajo el liderazgo del cofundador de Vice Media y ex comentarista Gavin McInnes, tomando su nombre de la canción «Proud of Your Boy» del musical de Disney Aladín de 2011.

Aunque el grupo puede describirse como violento, nacionalista, islamófobo, transfóbico y misógino, sus miembros representan una gama de orígenes étnicos y sus líderes protestan vehementemente contra cualquier acusación de racismo - Liga Antidifamación (ADL)

Sin embargo, a pesar de negar que son un grupo racista, los Proud Boys tienden a abrazar ideologías racistas y a atraer a supremacistas blancos como miembros, y su fundador McInnes ha dicho: «Me encanta ser blanco y creo que es algo de lo que hay que estar muy orgulloso. No quiero que nuestra cultura se diluya. Necesitamos cerrar las fronteras ahora y dejar que todos se asimilen a un modo de vida occidental, blanco y de habla inglesa».

El grupo cree que los hombres y la cultura occidental están bajo asedio, y que sus puntos de vista tienen elementos de la teoría de la conspiración del genocidio blanco. Sus miembros han participado en múltiples actos racistas y eventos centrados en la violencia antifa, antiizquierdista y antisocialista. Glorifican la violencia y fueron definidos como el «club de la lucha de la extrema derecha».

En 2019, dos Proud Boys fueron sentenciados a cuatro años de prisión por intento de asalto a una pandilla, intento de asalto y otros cargos por un incidente ocurrido en Nueva York en 2018 en el que atacaron a individuos que los fiscales dijeron que eran miembros de la antifa. Sus cuentas sociales han sido prohibidas por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Proud Boys: la peligrosa ultraderecha estadounidense «solo para hombres»

En 2019, se publicó el libro de 22 páginas titulado «Extremismo violento en Colorado: una guía de referencia para la aplicación de la ley» del Centro de Análisis de Información de Colorado (la versión estatal del DHS) y el Departamento de Seguridad Pública de Colorado. Llamando a los Proud Boys una «amenaza para Colorado», la guía los relacionó con el grupo terrorista neo-nazi Atomwaffen Division y cómo los violentos enfrentamientos en 2018 con la Antifa de las Montañas Rocosas terminaron con el arresto de dos miembros de los Proud Boys. La orientación sobre los Proud Boys en el informe implicaba describirlos como «un peligroso grupo de supremacía blanca», como una amenaza extremista de supremacía blanca, y con la «preocupación de que los extremistas de supremacía blanca continúen atacando a los miembros de la comunidad que amenazan su creencia en la superioridad del Cáucaso».

También en 2019, el Centro Regional de Inteligencia de Austin (AIRC) compiló una Evaluación de Amenazas de Eventos Especiales sobre los posibles peligros del Desfile del Orgullo de Austin. El AIRC identificó a los Proud Boys como asociados con un «creciente retroceso del Mes del Orgullo» que ha surgido en forma de un movimiento de orgullo recto, señalando que un evento de orgullo transexual en junio de 2019 en Seattle, Washington, se vio interrumpido por la «organización alt-right de los Proud Boys».

Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys

Dirigidos por un ex convicto

​Está dirigido por Enrique Tarrio, quien es su presidente de desde 2019. En 2020, fue candidato en las elecciones primarias republicanas para el distrito congresional 27 de Florida, pero se retiró. En 2004, cuando tenía 20 años, Tarrio fue condenado por robo. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional, servicio comunitario y se le ordenó pagar una restitución.

En 2013, Tarrio fue sentenciado a 30 meses (de los cuales pasó 16) en una prisión federal por cambiar la marca y revender dispositivos médicos robados. Tarrio regenta una tienda de camisetas conocida como 1776 (día de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos) y especializada en vestimenta para la extrema derecha y los Proud Boys, incluyendo camisetas que dicen «Pinochet no hizo nada malo».

El líder de los Proud Boys fue portada de diarios al gritar improperios a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Coral Gables a finales de 2018, el presidente del Partido Republicano de Miami-Dade se disculpó y el Senador Rubio comparó los disruptores con las «turbas de repudio que Castro ha usado hace mucho tiempo en Cuba».

En 2018, Twitter eliminó la cuenta de Tarrio, entre otras relacionadas con los Proud Boys, citando cómo la política de la plataforma prohibía las cuentas relacionadas con grupos extremistas violentos. Al año siguiente, otra cuenta creada por Tarrio para evadir la suspensión, pero fue detectada y eliminada de nuevo por Twitter.