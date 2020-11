¿Quién está detrás de las protestas por las restricciones contra la covid-19?

Los primeros incidentes de importancia se registraron el martes pasado en el barrio de Pino Montano, de Sevilla, una zona de clase obrera en la que una protesta pacífica de un centenar de personas contra las restricciones desembocó en lanzamiento de petardos, quema de contenedores y lanzamiento de piedras. Fuentes policiales vincularon entonces aquellos altercados a grupos ultras de fútbol.

La llama prendió en otras ciudades los siguientes días. El jueves le tocó a Bilbao. El viernes los disturbios se extendieron a Barcelona –donde se produjeron una veintena de heridos- y al barrio del Gamonal, en Burgos, además de a Santander, Valencia y Zaragoza. La noche del sábado les tocó el turno a Vitoria, Logroño, Madrid, Guadalajara, Sevilla, Granada, Cartagena, Barcelona, las capitales vascas... una veintena de ciudades, en total.

A día de hoy, hay tres colectivos mayoritarios: los que niegan la versión oficial sobre el coronavirus, la extrema derecha, y por último, la izquierda revolucionaria. Debido a este hecho, y para entender mejor el eje de la protesta, es de vital importancia analizar la forma de actuar de estos tres colectivos:

Este colectivo lo forman un grupo heterogéneo de personas (con un variado perfil ideológico) que no creen en la versión oficial, por considerarla "tergiversada", "falsa" o con "lagunas". Es decir, este movimiento engloba a los que simple y llanamente niegan la existencia del virus, niegan su peligrosidad, están en contra de las medidas de protección y control y que, entre otras cosas, entienden que detrás de la pandemia existen tecnologías como el 5G, una elite mundial que quiere "esclavizar a la población mundial" y un largo etc.

La irrupción de este colectivo heterogéneo se produjo cuando el coronavirus ya se había esparcido por todos los sitios como un asesino despiadado y el Gobierno tomaba las primeras medidas excepcionales para controlar lo que se nos venía encima. No es nada nuevo, ya que, muy probablemente, este colectivo diverso sigue la estela marcada por otros tanto en Estados Unidos como en ciertos países europeos.

Durante el confinamiento, muchos difundieron información falsa sobre la "relación" entre el coronavirus y el 5G, por ejemplo, o sobre diversas teorías de la conspiración, y después de que se levantara la medida, se manifestaron contra el uso de la mascarillas y las medidas de control.

Manifestación celebrada el 17 de agosto en Madrid

Este grupo ha tenido sus ramificaciones en todo el Estado y las manifestaciones se han producido en numerosos puntos. Uno de los últimos se produjo el 31 de octubre en Gipuzkoa.

En este caso, la organización vasca Osasuna Eta Eskubideak (Salud y Derechos), organizó una "caravana informativa" compuesta por una docena de vehículos que trascurrió por una quincena de pueblos de Gipuzkoa. Los lemas que se transmitieron fueron los siguientes: "no a la mascarilla obligatoria"," terminar con las PCR", "debate científico" y "nuestra salud es nuestra responsabilidad".

La organización, creada en septiembre, defiende que muchas de las decisiones que se están tomando con motivo del coronavirus "son dudosas". Afirma que lo que se ha puesto en marcha es "la quiebra masiva de los estados", "y esto está siendo programado y deseado por los grandes acumuladores de riqueza". Junto a ello, establecen una vinculación entre el 5G y el coronavirus.

Además, creen que el confinamiento fue "una medida de eugenesia social, planificada anteriormente", que las PCR "son herramientas para controlar a la sociedad", que el uso de las mascarillas "no sirve para nada" y que la vacuna es un invento del Bill Gates "para exterminar a la población mundial".

Según nuevos datos, desde el martes 3 de noviembre, grupos negacionistas y anticonfinamiento que cuentan con miles de seguidores comparten nuevo contenido para llamar a la acción a través de un nuevo colectivo con el slogan “Policías por la libertad”.

Este grupo utiliza una proclama que apela a que los cuerpos de seguridad se unan a las manifestaciones, por ejemplo en Madrid, el próximo sábado. De hecho, entre sus filas ya cuentan con 500 agentes de seguridad de todas las categorías y cuerpos del Estado como policías nacionales, Guardia Civil, o Mossos d’Esquadra entre otros. Además, el conjunto ya tiene un canal de Youtube para reclutar a más miembros y, además de dar consejos acerca de cómo librarse de las sanciones que les puedan imponer por no seguir las recomendaciones de seguridad contra el virus, ofrecen apoyo moral y asesoramiento a las personas negacionistas que lo deseen.

La organizadora de las protestas contra el estado de alarma recientemente convocadas, la policía Sonia Vescovacci, declara que “con esta marcha lo que queremos hacer es mostrarle al Gobierno nuestro total desacuerdo con todas las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a los españoles”.

Según los datos que se disponen en la actualidad, se puede afirmar que en numerosas ocasiones, detrás de ciertas protestas, o en algunos casos, inmersos en la protestas, estaban grupos de extrema derecha.

En el caso de Barcelona (30 de octubre), el estallido de violencia se produjo durante una concentración en la plaza Sant Jaume tras una manifestación negacionista de la Covid-19. Se quemó parte del mobiliario urbano y se arrojaron bengalas y vallas a los Mossos.

El director de los Mossos atribuyó a un grupúsculo de extrema derecha la autoría de los disturbios, y mostró sus sospechas sobre "una posible coordinación con otras ciudades españolas y también con Italia".

Se observó la aparición de varias pintadas en la calle, algunas en contra de las medidas («demoniocracia», «Covid 1984»), otras negacionistas («coronatimo», «Plandemia») y otras de carácter racista (Fuck Jewish).

Fuente: Twitter.

Unas horas después, se confirmó que la extrema derecha organizó numerosos actos en todo el Estado español y que participó en ellos. En Logroño, por ejemplo, fue el responsable nacional de las juventudes del partido neonazi Democracia Nacional quien anunció el 27 de octubre concentraciones en Barcelona, Logroño y Zaragoza, pidiendo "máxima difusión".

Que no te cuenten milongas. Detrás de los disturbios no hay negacionistas, ni población migrante, y mucho menos niños y niñas que han venido huyendo del hambre y la miseria. Lo que hay son grupos nazis instigados por la ultraderecha (por dirigentes de VOX como Garriga o Abascal). pic.twitter.com/9kv3nUkL44

En este sentido, Vox la Rioja difundió videos en los que se veían los actos violentos que se registraron. El tweet fue retirado unas horas después.

En las redes sociales se pueden observar un sin fin de publicaciones que demuestran que durante los disturbios que se registraron en varios puntos del Estado español la extrema derecha estaba presente. Al respecto, el trabajo realizado por Julían Macías Tovar, activista contra la desinformación digital, muestra este hecho:

Santiago Abascal, líder de la formación ultraderechista VOX, culpó a la extrema izquierda y a los "menas" de los actos de violencia que se registraron en distintas localidades, y se mostró "muy comprensivo" con las protestas que se produjeron contra la adopción de medidas restrictivas.

Al respecto, Abascal pidió a la policía que "protegiera el derecho de manifestación" a través de sus redes sociales. Asimismo, pidió que "se identificaran y que se detuvieran a la extrema izquierda, los menas e infiltrados que provocaron los disturbios y los saqueos". En este sentido, justificó las manifestaciones asegurando que eran "producto de la indignación de los ciudadanos".

Ultras de derechas incendian las calles, sus símbolos les delatan aunque intenten ocultarse, sólo Vox les apoya y después se escabulle y culpa a Menas y antifas, sin embargo, la prensa mayoritaria les llama "negacionistas", evita decir que son neonazis y acaba buscando culpables también en la extrema izquierda, aunque no hay pruebas por ningún lado de su participación. Cómo no va a ascender la ultraderecha si los medios más influyentes no los denuncian, no los señalan y sí les dan alas y sí los blanquean. De la tolerancia con el fascismo viene esta violencia. Los cayetanos no pudieron hacer caer al Gobierno con las cacerolas, tampoco con la moción de censura, ahora es el turno de los ultras con sus algaradas. Agitar el árbol para que Vox recoja las nueces - Javier Gallego