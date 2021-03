Otras consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil: cesio-137 por media Europa

El 26 de abril de 1986, a la 1:23:58 hora local, el cuarto reactor de la Central Nuclear V.I. Lenin sufrió una serie de explosiones que destrozaron la unidad, dejando al aire libre el núcleo del reactor. El subsiguiente incendio causó una nube radioactiva que se extendió parcialmente por Europa y que contaminó gravemente algunas regiones de Ucrania, Bielorrusia y la Federación Rusa. Uno de los radioisótopos más perjudiciales que se emitió y logró recorrer grandes distancias fue el cesio-137. Tal y cómo muestra el informe titulado Atlas of caesium deposition on europe after the chernobyl accident elaborada por la Comisión Europea, los niveles de cesio-137 aumentaron considerablemente en el suelo europeo debido a la explosión de la cuarta unidad de la central nuclear de Chernóbil. El presente reportaje muestra los mapas que describen la distribución total (pruebas nucleares, Chernóbil etc.) de cesio-137 en Europa en 1998.