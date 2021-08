Las corrientes del Atlántico están al borde del colapso, y las consecuencias son catastróficas

La Circulación de Reversión Meridional del Atlántico, o AMOC , juega un papel esencial en la regulación de la temperatura del océano. Está compuesto por una red de corrientes que se ramifican por todo el Océano Atlántico como venas y arterias; algunos científicos lo comparan con el pulso del océano.

El AMOC funciona como una cinta transportadora que gira constantemente . A medida que el agua se calienta en los trópicos, "surge" o sube a la superficie, volviéndose más flotante y menos salada. Este ascenso cálido se precipita hacia el norte hacia las regiones polares, donde se enfría, volviéndose más denso y salado, antes de hundirse una vez más. Luego, el agua fría y densa se devuelve a los trópicos para comenzar de nuevo el ciclo.

"El ingrediente crucial es un circuito de retroalimentación positiva", dice Niklas Boers, investigador del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania. La densidad del agua salada mantiene el AMOC en movimiento. Sin embargo, "esto también significa que cuando se agregan grandes cantidades de agua dulce al Atlántico Norte", dice Boers, "la retroalimentación positiva podría colapsar".

Tal evento se conoce como un " punto de inflexión " , una especie de umbral ecológico que, una vez cruzado, puede tardar siglos o incluso milenios en estabilizarse. Y la evidencia sugiere que el punto de inflexión se está acercando. En un informe de 2019 , el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) consideró que el AMOC era "muy probable" que continúe debilitándose bajo el cambio climático.

Entonces, ¿cómo sería un mundo con un AMOC colapsado? Dado que la AMOC ha estado "activa" durante toda la historia humana registrada, es difícil saberlo con certeza. Pero el pasado antiguo de la Tierra ofrece algunas pistas.

La última vez que el AMOC colapsó fue durante un período conocido como Dryas Reciente , hace unos 14.500 años. La edad de hielo más reciente estaba llegando a su fin. A medida que aumentaban las temperaturas, el deshielo masivo de los glaciares de la masa continental de América del Norte inundó el Atlántico, interrumpiendo el flujo de las corrientes oceánicas. Entonces sucedió algo extraño: sin una corriente que llevara las aguas tropicales a latitudes más altas, la tendencia al calentamiento del polo norte se invirtió. El hemisferio norte se sumergió en condiciones casi glaciales durante los siguientes 3.000 años.

