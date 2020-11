Estas 5 personas tienen más dinero que 25 millones de españoles juntos

Como es habitual, la revista Forbes ha publicado su lista de los más ricos del mundo, como si de un gran éxito se tratase el hecho de que el 1 % de la población adulta mundial posea un 43,4 % de la riqueza global. La terrible desigualdad, que se traduce en millones de muertes evitables cada año, no deja de aumentar, y a pesar de la pandemia y la crisis económica, los más ricos no dejan de acaparar riqueza mientras gran parte de la población no tiene para comer. En España, estas 5 personas que os mostramos acumulan el 55% de la riqueza total del país.