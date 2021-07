Las jugadoras noruegas se niegan a jugar en bikini

“Las mujeres deben llevar un bikini en el que la parte superior debe ser un sujetador deportivo ajustado y las bragas no deben medir más de diez centímetros en los laterales”. Esto es lo que dice el reglamento del Campeonato de Europa de balonmano playa que se está jugando estos días en Varna, una medida claramente discriminatoria y sexista ante la cual las jugadoras noruegas se han plantado. La respuesta de la organización han sido amenazas de castigos, altas multas y descalificación.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM