Operación Gedeón: el nuevo intento frustrado de invadir Venezuela

Este domingo se ha desbaratado un nuevo intento de invadir Venezuela, que se suma a una larga lista donde siempre está involucrado de un modo u otro Estados Unidos. Esta vez el cabecilla es un exboina verde de las fuerzas especiales de EE.UU, Jordan Goudreau, quien se ha atribuido la autoría de este intento de desembarcar en un puerto cercano a Caracas. Goudreau es un soldado norteamericano condecorado en diversas ocasiones, realizando misiones en Irak y Afganistán. Dirige una compañía de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp USA. La operación se ha denominado "Gedeón", y pretendía según el Gobierno una rebelión armada con varios grupos confluyendo sobre Caracas para consumar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

Según el Gobierno venezolano, la incursión concluyó con ocho muertos y la detención de al menos 16 paramilitares que iban en una lancha rápida. Maduro definió la operación de "narcoterrorista", y aseguró que fue organizada con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar a su gobierno pero que fue "derrotada por la sólida unión cívico-militar-policial de Venezuela". Maduro también habló de la participación de la oposición venezolana -que ha desmentido cualquier vínculo- y la de Silvercorp, respaldado por las confesiones de los estadounidenses arrestados así como por una reciente entrevista del presidente de la empresa de seguridad basada en Florida.

Según afirma Bloomberg, Goudreau aseguró que su plan habría sido coordinado con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien firmó un contrato el 16 de octubre de 2019 por 212 millones de dólares. Goudreau asegura que solo recibió 50,000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón y la oposición siguió prometiendo obtener el resto, pero no cumplió. También se habla de la existencia de una grabación de una conversación entre Goudreau y Guaidó, aunque ni el tema de la discusión ni la fecha están claros todavía. La oficina de Guaidó asegura que el líder de la oposición y el presidente interino nunca hablaron con Goudreau ni firmaron ningún tipo de contrato con él.

Están mintiendo. Estoy peleando una guerra de información contra aquellos que me contrataron. Tienen dinero en los Estados Unidos desde una cuenta de Citgo, tenían el dinero para pagarme, pero no me pagaron - Goudreau en entrevistra telefónica con Bloomberg

Otro de los mercenarios identificados. El ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela participó en un intento de golpe fallido en la primavera de 2019 y huyó a Colombia.



Desde el lunes por la noche, las autoridades venezolanas han ido publicando videos de algunos de los capturados, incluido Josnars Adolfo Baduel, hijo del general detenido Raúl Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también ha revelado en su cuenta de Twitter la identidad de los dos últimos detenidos, dos antiguos policías "desertores", Rodolfo Rodríguez y Yerferson Fernández.

Los mercenarios tuvieron que cambiarse el uniforme del ejército venezolano para facilitar su entrada en Caracas. Uno de los chalecos porta todavía la bandera estadounidense.

Según Nicolás Maduro, otros de los estadounidenses capturados, Luke Alexander Denman y Airan Berry, habían estado combatiendo en Irak y Afganistán con el Ejército de EE.UU. y eran "miembros del equipo de seguridad de Donald Trump, según declaran ellos". En una entrevista con The Washington Post, Goudrou también afirmó que en la operación habían participado 60 hombres, incluyendo dos antiguos miembros de las fueras especiales estadounidense.

La lista completa de detenidos facilitada por el propio Maduro durante su comparecencia la completan Cosme Rafael Alcalá, Jefferson Fernando Díaz Vásquez, Rodolfo Jesús Díaz Orellana, Víctor Alejandro Pimienta, Fernando Andrés, Raúl Eduardo Manzanilla, Luis Manuel Paiva Soto, Esteban Rojas Tapia, Edison Rowin Mogollón, Enderson Ríos Marín y Rubén Darío Fernández Figuera. De los muertos en la operación, por su parte, solamente se conoce la identidad del excapitán Robert Colina, conocido como "Pantera".

CAPTURED: U.S. mercenaries Luke Alexander Denman and Aaron Barry are in custody of the Venezuelan government. The two Silvercorp terrorists claim work security for President Trump. pic.twitter.com/jc7vwmjuTB